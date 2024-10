Freie Universität Berlin

An die Fassade des historischen Gebäudes der FU Berlin wurden Parolen und das Dreieck der palästinensischen Terrororganisation Hamas gesprüht. (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Das gelte auch für die an der Besetzung Beteiligten. Man könne aktuell nicht sagen, ob sich darunter Studierende der Universität befanden. Am Donnerstag vergangener Woche waren Vermummte in das Präsidiumsgebäude der FU eingedrungen. Sie beschädigten Mobiliar und Elektronik und brachten Möbel nach draußen. An die Fassade des historischen Gebäudes wurden Parolen und das Dreieck der palästinensischen Terrororganisation Hamas gesprüht. Die Polizei nahm mehrere Personen fest, mehrere weitere flohen. Nach Schätzung der Universität waren etwa 40 Vermummte an dem Angriff beteiligt.

Die Hochschule hatte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während der Aktion im Gebäude waren, um detaillierte Erfahrungsberichte gebeten. Der Vorfall sei nicht als versuchte Besetzung wahrgenommen worden, sondern vielmehr als gewaltsamer Angriff, hatte die Universität diese Woche erklärt. Einige Beschäftigte könnten ihre Aufgaben weiter nicht wahrnehmen, ergänzte der FU-Sprecher.

