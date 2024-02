Es bestehe derzeit kein Anlass für eine erhöhte Besorgnis. Das Bundesamt hat nach eigenen Angaben die nachgewiesenen Werte anhand von Modellrechnungen bewertet.

Phthalate sind chemische Verbindungen, die vor allem als Weichmacher in Kunststoffen eingesetzt werden. Bestimmte Phthalate stehen in Verdacht, die Fortpflanzungsfähigkeit und Gesundheit zu beeinträchtigen. Die Ursache für die nun nachgewiesenen erhöhten Werte sind bislang nicht geklärt. Diskutiert werden als Quelle unter anderem Sonnenschutzmittel. Im Verdacht steht ein bestimmter UV-Filter, der DnHexP als Verunreinigung enthalten könnte.

Das Umweltbundesamt (Uba) hatte vor Kurzem darüber informiert, im Urin zahlreicher Menschen in Deutschland MnHexP entdeckt zu haben. Das Uba wies das Abbauprodukt des Weichmachers DnHexP im Urin Erwachsener nach, eine Behörde in Nordrhein-Westfalen in dem von Kindergartenkindern . Der Stoff darf laut Uba in der EU seit 2023 ohne Zulassung grundsätzlich nicht mehr verwendet werden. Zulassungsanträge seien nicht gestellt worden.