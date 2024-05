Hochwasser in Bisingen (Silas Stein / dpa / Silas Stein)

In Teilen Baden-Württembergs wurden Straßen überflutet und Bäche schwollen an. Besonders hart traf es Bisingen südwestlich von Tübingen, wo laut Polizei Keller und Straßen unter Wasser standen. Eine hohe Anzahl an Einsätzen gab es auch in dem von der Flutkatastrophe 2021 getroffenen Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen wurden außerdem aus Bayern und Nordrhein-Westfalen gemeldet.

In Frankfurt am Main drang Wasser aus der Kanalisation in den Intensivbereich einer Klinik ein. Die Versorgung der Patienten sei aber nicht gefährdet gewesen, teilte die Feuerwehr mit.

03.05.2024