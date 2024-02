Golf von Aden

In der Folge sei ein großer Ölteppich entstanden, teilte das Zentralkommando des US-Militärs mit. Der Frachter, der über 40.000 Tonnen Düngemittel geladen habe, drohe zu sinken.

Gestern hatte der Bundestag mit großer Mehrheit den Einsatz der Deutschen Marine im Roten Meer bewilligt. Dort beteiligt sich die Fregatte "Hessen" an der EU-Mission "Aspides". Das Mandat ist zunächst auf ein Jahr befristet. Ziel ist es, Handelsschiffe vor Angriffen der im Jemen aktiven und vom Iran unterstützten Huthi-Miliz zu schützen. Die "Hessen" war vor gut zwei Wochen mit 240 Soldaten an Bord von Wilhelmshaven aus in Richtung Einsatzgebiet in See gestochen. Die Fregatte befindet sich derzeit im östlichen Mittelmeer und soll nun durch den Suez-Kanal in das Rote Meer weiterfahren.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.