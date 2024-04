Bericht zu Memoiren

Der CDU-Politiker Wolfgang war im Alter von 81 Jahren gestorben (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Stoibers Plan sei gewesen, selbst ins Kanzleramt einzuziehen. Er habe das aber entschieden abgelehnt, betont Schäuble demnach in dem in der kommenden Woche erscheinenden Buch "Erinnerungen. Mein Leben in der Politik". So sei er der Überzeugung gewesen, dass ein Sturz der eigenen Kanzlerin der Union langfristig nur geschadet und kein Problem gelöst hätte.

Stoiber selbst wollte den Bericht inhaltlich nicht kommentieren. Er erklärte lediglich, er habe mit nur wenigen Kollegen in seinem Leben so viele persönliche und vertrauliche Gespräche geführt wie mit Schäuble.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.