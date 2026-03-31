Naturschutz

Schafauftrieb der Schafe im Park Sanssouci (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Bahlo)

Anders als schwere Maschinen verbrauchten die Tiere keinen Diesel und verdichteten den Boden in den empfindlichen Parks nicht unnötig. Den Angaben zufolge verrichten Schafe seit 2018 im Park Sanssouci und im Schlossgarten Charlottenburg den Mähdienst.

Genügsame Guteschafe

Bei den Tieren handelt es sich demnach um Guteschafe, eine ursprünglich aus Schweden stammende Hausschafrasse. Sowohl weibliche als auch männliche Tiere hätten schneckenförmige Hörner, sie seien sehr robust und genügsam. Zudem seien sie „neugierig und entspannt im Kontakt mit Menschen“.

Dennoch werden Besucherinnen und Besucher gebeten, die mit mobilen Elektrozäunen umgrenzten Wiesenflächen nicht zu betreten. Die Schafe dürften auch nicht gefüttert werden.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.