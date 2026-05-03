Schalke feiert nach dem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. (AP / Martin Meissner)

Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic machte am drittletzten Spieltag der 2. Liga den Aufstieg perfekt. Sie gewann nach einem Tor von Kapitän Kenan Karaman 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf und kann somit nicht mehr von den ersten beiden Plätzen der Tabelle verdrängt werden.

Das Stadion war mit knapp 62.000 Zuschauern ausverkauft. Auch außerhalb versammelten sich Fans. Der Verkehr in Gelsenkirchen kam teilweise zum Erliegen. Straßenbahnen mussten den Betrieb einstellen. Schon in den Mittagsstunden herrschte in der Stadt Ausnahmezustand. Ab 16 Uhr liefen Zehntausende die rund 3,5 Kilometer vom Marktplatz im Ortsteil Buer zur Arena auf Schalke.

Hoch verschuldeter Klub kämpfte gegen den Absturz in die 3. Liga

Schalke war viele Jahrzehnte in der Bundesliga ein prägender Verein gewesen. 2022 folgte der Abstieg in die 2. Liga. In den vergangenen beiden Spielzeiten kämpfte der hoch verschuldete Revierklub gegen den Absturz in die 3. Liga.

Inmitten der Feiern machte der Verein die für den Aufstiegsfall vereinbarte Vertragsverlängerung von Trainer Miron Muslic bis 2028 offiziell. Der 43-Jährige hat den Schalker Aufschwung maßgeblich geprägt.

Düsseldorf bangt um Verbleib in der 2. Liga

Fortuna Düsseldorf muss nach der Niederlage um den Verbleib in der 2. Liga bangen. Die Rheinländer stehen auf dem 15. Platz mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem Relegations- und dem ersten Abstiegsrang.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.