Muslic unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie die Gelsenkirchener mitteilten. "Ich danke allen Schalker Verantwortlichen für das Vertrauen. Vom ersten Kontakt an haben wir einen sehr offenen und ehrlichen Austausch gehabt", sagte Muslic laut Vereinsmitteilung. Mit den Entscheidern habe er "in aller Ausführlichkeit besprochen, was Schalke sucht und wie ich mich einbringen kann".

Muslic führte Brügge in die Conference League

Muslic feierte seinen größten Erfolg in Belgien. Mit Cercle Brügge zog er im vergangenen Sommer in die UEFA Conference League ein. Der 1982 im heutigen Bosnien-Herzegowina geborene Coach kam als Kind mit seiner Familie nach Österreich. Dort spielte er und absolvierte auch seine ersten Trainerstationen.

