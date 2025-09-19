CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (Michael Brandt/dpa)

CDU-Generalsekretär Linnemann hatte in der Debatte um die Moderatorin Julia Ruhs vorgeschlagen, den Rundfunkbeitrag bis auf Weiteres einzufrieren, damit endlich Druck entstehe. Er sagte im Sender Welt TV, es sei bitter, dass eine Mitarbeiterin ausgeschlossen werde, weil sie vielleicht dem einen oder anderen zu konservativ erscheine. CSU-Generalsekretär Huber sprach von linker Cancel-Culture in Reinform. Kulturstaatsminister Weimer erinnert an den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, "die ganze Breite gesellschaftlicher Stimmen abzubilden – gerade auch jene, die Redaktionen unbequem erscheinen mögen".

"Das ist an sich kein Skandal"

Der Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, Lehmann, dagegen vereidigte den NDR in der Causa Julia Ruhs. Entscheidungen wie die Änderung der Moderation einer Sendung würden von Programmausschüssen und Redaktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk regelmäßig getroffen, sagte der Grünen-Politiker dem "Tagesspiegel". Das sei gelebte Programmfreiheit und an sich kein Skandal. Ein Sender müsse die Möglichkeit haben, die handwerkliche Arbeit von Moderatoren zu bewerten und Formate zu überdenken.

Der NDR setzt das Format "Klar" nach einer Testphase zwar fort, will die Sendungen aber künftig - anders als der BR - nicht mehr von der 31-jährigen Journalistin präsentieren lassen. Ruhs gilt als dezidiert konservative Stimme. Kritiker werfen ihr einseitige Darstellung, Zuspitzungen und mangelnde journalistische Sorgfalt vor. Medienberichten zufolge sollen sich vor allem Kollegen über Ruhs Arbeit beklagt haben.

