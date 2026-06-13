Die Vorhersage:
In der Nordosthälfte Schauer und einzelne Gewitter. Richtung Südwesten zunehmend heiter und meist trocken. Höchstwerte im Nordwesten 17 bis 22 und im Südosten 21 bis 26 Grad. Am Oberrhein bis 28 Grad. Morgen im Norden und Osten wechselnd bewölkt und einige Schauer oder Gewitter. Im Süden heiter bis wolkig. Temperaturen 18 bis 26 Grad.
In der Nordosthälfte Schauer und einzelne Gewitter. Richtung Südwesten zunehmend heiter und meist trocken. Höchstwerte im Nordwesten 17 bis 22 und im Südosten 21 bis 26 Grad. Am Oberrhein bis 28 Grad. Morgen im Norden und Osten wechselnd bewölkt und einige Schauer oder Gewitter. Im Süden heiter bis wolkig. Temperaturen 18 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag vom Norden bis zur Mitte wolkig mit einzelnen Schauern. Im Süden sonnig.16 bis 25 Grad.
Am Montag vom Norden bis zur Mitte wolkig mit einzelnen Schauern. Im Süden sonnig.16 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.