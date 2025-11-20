Die Vorhersage:
Verbreitet bewölkt mit Schauern, Schneeregen und Schnee. Bis zum Nachmittag abziehende Niederschläge und nachfolgend Aufheiterungen. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. Morgen im Norden heiter, im Osten teils wolkig, an den Küsten einzelne Regen- oder Schneeregenschauer. Im Süden gebietsweise Schneefall, an den Alpen auch länger anhaltend. Temperaturen 0 bis 5 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag nach teils zäher Nebelauflösung heiter. Im östlichen Mittelgebirgsraum und im Alpenvorland bewölkt. Minus 2 bis plus 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.