Wetter
Schauer, Schneeregen und Schnee, später Aufheiterungen

Der Wetterbericht, die Lage: Ein über Norddeutschland zur Ostsee ziehendes Tief und polare Meeresluft sorgen für nasskaltes und frühwinterliches Wetter.

    Die Vorhersage:
    Verbreitet bewölkt mit Schauern, Schneeregen und Schnee. Bis zum Nachmittag abziehende Niederschläge und nachfolgend Aufheiterungen. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. Morgen im Norden heiter, im Osten teils wolkig, an den Küsten einzelne Regen- oder Schneeregenschauer. Im Süden gebietsweise Schneefall, an den Alpen auch länger anhaltend. Temperaturen 0 bis 5 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag nach teils zäher Nebelauflösung heiter. Im östlichen Mittelgebirgsraum und im Alpenvorland bewölkt. Minus 2 bis plus 6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.