Wetter
Schauer, Schneeregen und Schnee, später Aufheiterungen

Der Wetterbericht, die Lage: Auf der Rückseite eines zur Ostsee ziehenden Tiefs gelangt polare Meeresluft nach Deutschland und sorgt für nasskaltes und frühwinterliches Wetter.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet bewölkt mit Schauern, Schneeregen und Schnee. Später abziehende Niederschläge und nachfolgend Aufheiterungen. An der Nordseeküste heiter. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. Morgen heiter bis wolkig, an den Küsten Schauer. Im Süden stark bewölkt, im Südwesten örtlich Schneefall. Temperaturen 0 bis 5 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag nach teils zäher Nebelauflösung verbreitet heiter. Minus 2 bis plus 6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.