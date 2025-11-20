Die Vorhersage:
Verbreitet bewölkt mit Schauern, Schneeregen und Schnee. Später abziehende Niederschläge und nachfolgend Aufheiterungen. An der Nordseeküste heiter. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. Morgen heiter bis wolkig, an den Küsten Schauer. Im Süden stark bewölkt, im Südwesten örtlich Schneefall. Temperaturen 0 bis 5 Grad.
Verbreitet bewölkt mit Schauern, Schneeregen und Schnee. Später abziehende Niederschläge und nachfolgend Aufheiterungen. An der Nordseeküste heiter. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. Morgen heiter bis wolkig, an den Küsten Schauer. Im Süden stark bewölkt, im Südwesten örtlich Schneefall. Temperaturen 0 bis 5 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag nach teils zäher Nebelauflösung verbreitet heiter. Minus 2 bis plus 6 Grad.
Am Samstag nach teils zäher Nebelauflösung verbreitet heiter. Minus 2 bis plus 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.