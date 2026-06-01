Wetter
Schauer und Gewitter

Der Wetterbericht, die Lage: Vorübergehend ist Hochdruckeinfluss wetterwirksam.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts unterschiedlich bewölkt, im äußersten Nordwesten und Westen örtlich Regen. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen Schauer, später auch in der Mitte und im Südwesten. Kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial möglich. Sonst wolkig mit heiteren Abschnitten. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern bei 17 bis 23 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.