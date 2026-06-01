Die Vorhersage:
Nachts unterschiedlich bewölkt, im äußersten Nordwesten und Westen örtlich Regen. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen Schauer, später auch in der Mitte und im Südwesten. Kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial möglich. Sonst wolkig mit heiteren Abschnitten. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Nachts unterschiedlich bewölkt, im äußersten Nordwesten und Westen örtlich Regen. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen Schauer, später auch in der Mitte und im Südwesten. Kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial möglich. Sonst wolkig mit heiteren Abschnitten. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern bei 17 bis 23 Grad.
Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern bei 17 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.