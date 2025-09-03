Wetter

Schauer und Gewitter, im Osten und Süden teils sonnig, 20 bis 27 Grad

Das Wetter: Im Osten zunächst gering bewölkt, örtlich Nebel. Im Westen und Südwesten zunehmende Bewölkung, gebietsweise Regen, abends teils kräftige Gewitter. Nach Osten und Süden später länger sonnig. 20 bis 27 Grad. Morgen im Südosten und Osten anfangs noch länger sonnig und trocken. Sonst bei wechselnder Bewölkung vom Südwesten bis in die Mitte Schauer bis Starkregen. Im Süden örtlich Unwetter möglich. 19 bis 29 Grad.