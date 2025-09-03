Die weiteren Aussichten: Am Freitag in der Osthälfte stark bewölkt mit lokalen Gewittern. Richtung Südwesten zunehmend heiter. 17 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Im Osten zunächst gering bewölkt, örtlich Nebel. Im Westen und Südwesten zunehmende Bewölkung, gebietsweise Regen, abends teils kräftige Gewitter. Nach Osten und Süden später länger sonnig. 20 bis 27 Grad. Morgen im Südosten und Osten anfangs noch länger sonnig und trocken. Sonst bei wechselnder Bewölkung vom Südwesten bis in die Mitte Schauer bis Starkregen. Im Süden örtlich Unwetter möglich. 19 bis 29 Grad.