Die weiteren Aussichten:
Am Samstag wechselnd bewölkt und vereinzelte Schauer, von der Mitte bis zur Ostsee auch längere Zeit heiter und trocken. An den Alpen länger anhaltender Regen, ab 1500 m Schneefall. 5 bis 17 Grad, am mildesten an der Oder.
Am Samstag wechselnd bewölkt und vereinzelte Schauer, von der Mitte bis zur Ostsee auch längere Zeit heiter und trocken. An den Alpen länger anhaltender Regen, ab 1500 m Schneefall. 5 bis 17 Grad, am mildesten an der Oder.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.