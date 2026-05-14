Wetter
Schauer und Gewitter, nur an der Nordsee etwas Sonne

Das Wetter: Verbreitet Schauer und Gewitter. An der Nordsee längere trockene Abschnitte und etwas Sonne. Höchsttemperaturen 10 bis 16 Grad. Morgen wechselhaft mit Schauern und einzelnen Graupelgewittern. Nur im Nordosten sonnige Abschnitte. 11 bis 17 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag wechselnd bewölkt und vereinzelte Schauer, von der Mitte bis zur Ostsee auch längere Zeit heiter und trocken. An den Alpen länger anhaltender Regen, ab 1500 m Schneefall. 5 bis 17 Grad, am mildesten an der Oder.
    Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.