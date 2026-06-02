Die Vorhersage:
Im Westen und Südwesten Schauer und teils kräftige Gewitter, später auch in der Mitte und in Südbayern. Unwetter möglich. Im Nordosten und Osten bis nach Ostbayern wolkig mit sonnigen Abschnitten und weitgehend trocken. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern bei 17 bis 23 Grad.
Im Westen und Südwesten Schauer und teils kräftige Gewitter, später auch in der Mitte und in Südbayern. Unwetter möglich. Im Nordosten und Osten bis nach Ostbayern wolkig mit sonnigen Abschnitten und weitgehend trocken. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern bei 17 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag Schauer und Gewitter, im Osten und Südosten erst am Abend Niederschläge. Temperaturen 18 bis 26 Grad.
Am Donnerstag Schauer und Gewitter, im Osten und Südosten erst am Abend Niederschläge. Temperaturen 18 bis 26 Grad.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.