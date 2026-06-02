Wetter
Schauer und teils kräftige Gewitter, im Osten wolkig mit sonnigen Abschnitten

Der Wetterbericht, die Lage: Nach kurzem Zwischenhocheinfluss greift von Westen her die nächste Störung über.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Westen und Südwesten Schauer und teils kräftige Gewitter, später auch in der Mitte und in Südbayern. Unwetter möglich. Im Nordosten und Osten bis nach Ostbayern wolkig mit sonnigen Abschnitten und weitgehend trocken. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern bei 17 bis 23 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag Schauer und Gewitter, im Osten und Südosten erst am Abend Niederschläge. Temperaturen 18 bis 26 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.