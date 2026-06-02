Die Vorhersage:
Im Westen und Südwesten örtlich teils kräftige Gewitter, vereinzelt auch Unwetter, bis zum Abend auch in der Mitte und Südbayern. Im Nordosten und Osten bis nach Ostbayern wolkig mit längeren sonnigen Abschnitten und weitgehend trocken. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern bei 17 bis 23 Grad.
Im Westen und Südwesten örtlich teils kräftige Gewitter, vereinzelt auch Unwetter, bis zum Abend auch in der Mitte und Südbayern. Im Nordosten und Osten bis nach Ostbayern wolkig mit längeren sonnigen Abschnitten und weitgehend trocken. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern bei 17 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag zahlreiche Schauer und kurze Gewitter, im Osten und Südosten erst am Abend Niederschläge. Temperaturen 18 bis 25 Grad.
Am Donnerstag zahlreiche Schauer und kurze Gewitter, im Osten und Südosten erst am Abend Niederschläge. Temperaturen 18 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.