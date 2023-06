Der Schauspieler Alan Arkin im Jahr 2007 mit dem Oscar, den er für seine Rolle in "Little Miss Sunshine" erhielt (AP / Kevork Djansezian)

Er ist bekannt für seine Rollen in Filmen wie "Warte, bis es dunkel ist", "Das Herz ist ein einsamer Jäger" und "Catch-22 – Der böse Trick". Einen Oscar als bester Nebendarsteller erhielt Arkin 2007 für "Little Miss Sunshine". Zuletzt war er unter anderem in der Comedy-Serie "The Kominsky Method" an der Seite von Michael Douglas zu sehen.

