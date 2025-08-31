Bekannt aus "Großstadtrevier"

Arthur Brauss (zweiter von rechts) in seiner bekanntesten Rolle als Polizist Richard Block (Archivbild von 1986). (imago images / United Archives / United Archives / Frank Hempel via www.imago-images.de)

In den vergangenen Jahren hatte der Schauspieler sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Frau sagte, Brauss sei zuletzt sehr geschwächt gewesen und musste rund um die Uhr gepflegt werden.

Brauss spielte in mehr als 100 Produktionen mehr

Eine der bekanntesten Rollen des gebürtigen Augsburgers war die des Polizisten Richard Block aus dem ARD-"Großstadtrevier". Insgesamt wirkte er in mehr als 100 Produktionen im In- und Ausland mit, unter anderem in "Der Alte", "Münchner Geschichten", "Polizeiruf 110", "Die Schwarzwaldklinik" und "Derrick", aber auch in "Der Zug" an der Seite von Jeanne Moreau und Burt Lancaster und 1972 in dem Wim Wenders-Film "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter".

Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.