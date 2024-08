Auszeichnung

Christian Friedel in Los Angeles bei der Oscar-Verleihung. Nun ist der Schauspieler, Musiker und Regisseur mit dem Dresdner Kunstpreis ausgezeichnet worden. (picture alliance / Richard Shotwell / Invision / AP / Richard Shotwell)

Auch als Regisseur, Sänger und Songwriter zeige er sein vielfältiges Talent, hieß es. Die Strahlkraft seines Wirkens reiche weit in die Gesellschaft und erreiche besonders die junge Generation. Friedel gelinge es, außergewöhnliche Charaktere faszinierend darzustellen.

Friedel stammt aus Magdeburg und lebt in Dresden. Er war unter anderem am Bayerischen Staatsschauspiel und an den Münchner Kammerspielen tätig. 2009 ging er ans Staatsschauspiel Dresden. Dort und am Düsseldorfer Schauspielhaus ist Friedel heute als Gast tätig. Einem größeren Publikum wurde der Schauspieler durch den Film „Das weiße Band“, die Serie „Babylon Berlin“ und zuletzt den Oscar-prämierten Film „The Zone of Interest" bekannt, in dem er den Auschwitzkommandanten Rudolf Höß darstellte.

Die Auszeichnungen vergibt die Stadt Dresden seit 1993 jährlich. Sie ist mit 7.000 Euro dotiert.

epd ost kr mg

Informationen zum Dresdner Kunstpreis: http://u.epd.de/2uxm

Landeshauptstadt Dresden, Direktorium des Oberbürgermeisters, Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll: 0351/4882390, presse@dresden.de

2024-08-12T15:58:29+02:00

Diese Nachricht wurde am 12.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.