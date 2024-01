Christian Oliver ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. (privat)

Wie die Polizei des Inselstaats St. Vincent und die Grenadinen mitteilte, stürzte die einmotorige Privatmaschine kurz nach dem Start ins Meer. Auch die beiden Töchter des 55-Jährigen sowie der Pilot starben. - Der Schauspieler war vor allem durch die Fernsehserie "Alarm für Cobra11" bekannt. In Hollywood-Produktionen war Oliver in kleineren Rollen zu sehen, etwa in "The Good German" oder in "Operation Walküre".

Diese Nachricht wurde am 06.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.