"Polizeiruf 110"

Der Schauspieler Felix Eitner ist tot. (Sven Hoppe/dpa)

In der Serie "Alles Klara" (2012-2017) war er an der Seite von Wolke Hegenbarth als Hauptkommissar Paul Kleinert aus Quedlinburg zu sehen. Auch in anderen Krimis war Eitner als Besetzung beliebt. Allein im "Tatort" tauchte er sechsmal in verschiedenen Rollen auf. In "Der Alte" und in verschiedenem "Soko"-Vorabendserien hatte er ebenfalls einige Episoden-Parts.

Schon mit 14 Jahren stand der gebürtige Freiburger erstmals vor der Kamera, sein TV-Debüt war 1983 die Fernsehserie "Schau ins Land". Ausgebildet wurde Eitner später an der heutigen Folkwang Universität der Künste.

Mehrere Auszeichnungen

1996 erhielt Eitner den Max Ophüls Preis für die Rolle des "TS" in dem Fernsehfilm "Brüder auf Leben und Tod". In dem Drama "Der Tunnel" (2001) spielte er an der Seite von Heino Ferch und Sebastian Koch einen trickreichen Fluchthelfer. Ein Bambi wurde Eitner für das Biopic "Margarete Steiff" mit Heike Makatsch (2005) verliehen, in dem er Margaretes Bruder Fritz Steiff darstellte.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.