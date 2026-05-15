Der Schauspieler Günther Maria Halmer ist im Alter von 83 Jahren gestorben. (Ursula Düren / dpa / Ursula Düren)

Das meldet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf den Freundeskreis. Halmer gehörte zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Seinen Durchbruch feierte er 1974 als "Tscharlie" in den "Münchner Geschichten", der Kultserie von Regisseur Helmut Dietl. Von 1988 bis 2001 spielte er die Hauptrolle in der ZDF-Reihe "Anwalt Abel". Halmer stand auch international vor der Kamera, etwa in den Filmen "Gandhi" und "Sophies Entscheidung".

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.