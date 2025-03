Der Schauspieler Hans Peter Korff ist gestorben. (Robert Schlesinger/dpa)

Er starb nach übereinstimmenden Berichten im Alter von 82 Jahren. Korff war in den 1980er-Jahren durch die ZDF-Serie "Diese Drombuschs" bekannt geworden, in der er den Familienvater Sigi Drombusch spielte - an der Seite von Witta Pohl als Vera Drombusch. Korff trat auch immer wieder als Postbote Onkel Heini in der Serie "Neues aus Uhlenbusch" auf. Neben seinen Fernsehrollen war er viele Jahre lang an deutschen Theatern zu sehen, unter anderem an den Schauspielhäusern in Hamburg, Düsseldorf und Bochum.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.