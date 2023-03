Der Schauspieler Heinz Baumann ist tot. (picture alliance / dpa / Marc Tirl)

Nach Angaben seiner Familie starb er bereits am Samstag im Alter von 95 Jahren. Baumann wurde insbesondere als Krimi-Darsteller bekannt. In "Adelheid und ihre Mörder" spielte er an der Seite von Evelyn Hamann den Hauptkommissar Ewald Strobel. Auch in der ZDF-Serie "Soko 5113" spielte er mit.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.