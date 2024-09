Der US-amerikanische Schauspieler James Earl Jones ist gestorben. (picture alliance / Mary Evans / AF Archive / Roadside A / AF Archive)

Das meldet das Branchenblatt Variety. Jones wurde 93 Jahre alt. Der Schauspieler ist vor allem durch seine markante Stimme bekannt geworden, die er der Figur "Darth Vader" in den Star-Wars-Filmen lieh. James Earl Jones spielte in mehr als 80 Filmen mit und war auch am Theater ein Star. Im Jahr 2012 erhielt er einen Ehren-Oscar.

