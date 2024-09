Der US-amerikanische Schauspieler James Earl Jones ist gestorben. (picture alliance / Mary Evans / AF Archive / Roadside A / AF Archive)

Er starb im Alter von 93 Jahren. Jones war vor allem durch seine markante Stimme bekannt geworden. So sprach er etwa die Figur des "Darth Vader" im englischen Original der Star-Wars-Filme. Jones spielte in über 80 Filmen mit, darunter neben vielen ernsten Rollen auch in Komödien wie "Der Prinz aus Zamunda" oder "Soul Man".

Zudem war er auch im Fernsehen und am Theater ein Star. Er gewann zwei Emmys, einen Golden Globe, zwei Tony Awards, einen Grammy und einen Ehren-Oscar.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.