John Ashton feierte seinen Durchbruch als "Detective John Taggart" an der Seite von Eddie Murphy in der Filmreihe "Beverly Hills Cop" (imago/ Paramount)

Der Charakterdarsteller, der mit seiner Rolle des ruppigen Polizisten John Taggart an der Seite von Eddie Murphy in der Filmreihe "Beverly Hills Cop" seinen Durchbruch erlebte, wurde 76 Jahre alt. Ashton spielte über mehr als 50 Jahre in Filmen und Fernsehserien mit - darunter in "Midnight Run", "Gone Baby Gone" und "Hardball".

