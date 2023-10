Die Rolle des Chandler Bing aus der Erfolgsserie "Friends" hatte Matthew Perry berühmt gemacht. (AP / Rich Fury)

Er war in den 90er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie "Friends" berühmt geworden. Perry wurde Medienberichten zufolge leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles gefunden. Die TV-Produktionsfirma "Warner Bros" würdigte Perry als unglaublich begabten Schauspieler. Man sei erschüttert über seinen Tod.

