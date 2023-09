Harry Potter-Filme

Der Schauspieler Michael Gambon starb mit 82 Jahren. (imago images / Mary Evans / Mary EvansxAF ArchivexBbc Films via www.imago-images.de)

Gambon wurde in 1940 in Dublin geboren. Er begann seine Schauspielkarriere in den frühen 1960er Jahren am Theater und wechselte später zum Fernsehen und zum Film. Zu den bekanntesten Filmrollen gehören ein psychotischer Mafia-Boss in Peter Greenaways "The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover" (1989) und der alte König George V. in Tom Hoopers "The King's Speech" (2010).

1992 wurde er von Königin Elisabeth II. zum Ritter geschlagen, seitdem durfte er sich Sir Michael Gambon nennen.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.