Der britische Schauspieler Terence Stamp (hier im Jahr 2012) (imago images / Mary Evans / Mary EvansxAF ArchivexSteel Mill Pictures via www.imago-images.de)

Er starb im Alter von 87 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Stamps Karriere begann in den 1960-er Jahren. Damals wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert, für den Film "Die Verdammten der Meere". Er gewann den Golden Globe Award als bester Nebendarsteller. Terence Stamp arbeitete mit namhaften Regisseuren wie Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini und William Whyler zusammen. Seine bekanntesten späteren Rollen spielte er in zwei Superman-Filmen, in der Komödie Priscilla - Königin der Wüste und in The Limey von Steven Soderbergh.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.