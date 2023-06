Der amerikanische Schauspieler Treat Williams starb bei einem Motorradunfall. (IMAGO / MediaPunch / IMAGO / Faye Sadou)

Nach Polizeiangaben erlag der 71-Jährige in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Seinen Durchbruch als Schauspieler hatte Williams im Jahr 1979 mit der Verfilmung des Musicals "Hair" in der Hauptrolle als Hippie George Berger. Er spielte unter anderem auch in den Filmen "1941 - Wo bitte geht's nach Hollywood", "Prince of the City" und "Es war einmal in Amerika". Zudem war Williams in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen.

