Mit 93 Jahren

Schauspieler und Kabarettist Ernst Hilbich ist tot. (Horst Ossinger/dpa)

Dies bestätigte seine Familie. Hilbig wurde in den 1970er Jahren populär durch Auftritte in Fernsehshows wie "Am laufenden Band" oder "Zum Blauen Bock". Außerdem hatte er Rollen in zahlreichen Fernsehkomödien. Mit dem Lied "Heut' ist Karneval in Knieritz an der Knatter" gelang ihm ein Karnevalshit. In der "Augsburger Puppenkiste" verlieh er vielen Figuren seine Stimme. Hilbich war mit der 2023 gestorbenen Schauspielerin Lotti Krekel verheiratet.

