Jacques Charrier mit Brigitte Bardot in dem 1959 gedrehten Film "Babette zieht in den Krieg". (IMAGO / ZUMA / Keystone / imago stock&people)

Charrier stand während seiner kurzen Ehe mit Brigitte Bardot, mit der er 1960 einen Sohn bekam, im Rampenlicht. Der Regisseur Marcel Carné engagierte ihn für seinen Film "Les Tricheurs" an der Seite von Jean-Paul Belmondo. Für einige Jahre stieg er als junger Hauptdarsteller in die Liga der Großen auf. Regisseure wie Gérard Oury, Claude Chabrol, Michel Deville, Agnès Varda oder Jean-Luc Godard gaben ihm Rollen. In den 1970er Jahren produzierte Jacques Charrier mehrere Spielfilme. Anfang der 1980er Jahre wandte er sich vom Kino ab und kehrte zu seiner ersten Leidenschaft, der Malerei, zurück. Seine Werke werden regelmäßig in Frankreich und im Ausland ausgestellt.

