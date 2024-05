Alexander Lang in einer Aufführung der Tragödie "Lulu" am Berliner Ensemble (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Das teilte die Akademie der Künste in Berlin mit. Lang spielte unter anderem am Maxim Gorki Theater in Berlin, am Berliner Ensemble und am Deutschen Theater. Ende der 1970-er Jahre übernahm er zunehmend Regiearbeiten. Mit seinen Inszenierungen von Klassikern prägte er dabei die Theaterszene in der DDR. Langs bekannteste Rolle als Filmschauspieler ist die des Philosophen Ralph in Konrad Wolfs "Solo Sunny" aus dem Jahr 1980.

