Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren in München gestorben (Archivbild vom Oktober 2022). (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Der Schauspieler und Synchronsprecher war bereits 1959 durch seine Rolle im Antikriegsfilm "Die Brücke" international bekannt geworden. Größte Bekanntheit in Deutschland erlangte er als Assistent "Harry Klein" in den Krimiserien "Derrick" und "Der Kommissar". Wepper spielte in mehr als 70 Spielfilmen und zahlreichen Fernserien, darunter in den beiden ARD-Serien "Um Himmels Willen" und "Mord in bester Gesellschaft".

Diese Nachricht wurde am 25.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.