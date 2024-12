Die Schauspielerin und Regisseurin Christel Bodenstein starb mit 86 Jahren. Hier ein Foto aus dem Jahr 2018. (picture alliance / zb / Kirsten Nijhof)

Sie wurde 86 Jahre alt. Bodenstein wurde in den 1950er Jahren berühmt, als sie in dem DEFA-Märchenfilm "Das singende, klingende Bäumchen" die Königstochter Tausendschön spielte. Später war sie beispielsweise an der Seite von Manfred Krug in "Beschreibung eines Sommers" zu sehen.

Für ihren Ehemann, den Regisseur Konrad Wolf, stand Christel Bodenstein 1966 für den Film "Der kleine Prinz" vor der Kamera. Außerdem spielte sie am Theater und fürs Fernsehen.

