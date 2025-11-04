Die Schauspielerin Diane Ladd ist gestorben (picture alliance / Billy Bennight / AdMedia / Billy Bennight)

Der Durchbruch als Filmschauspielerin gelang ihr mit einer Nebenrolle: Sie spielte eine Kellnerin in Martin Scorseses Drama "Alice lebt hier nicht mehr". Der Part brachte ihr eine Oscar- und eine Golden-Globe-Nominierung ein. Diane Ladd gehörte zum Ensemble von Roman Polańskis Oscar-prämiertem Film "Chinatown" und wurde auch durch Filme wie "Wild at Heart" und "Die Lust der schönen Rose" bekannt. In diesen beiden Produktionen spielte sie gemeinsam mit ihrer Tochter, der Oscarpreisträgerin Laura Dern.

05.11.2025