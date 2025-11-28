Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist gestorben. (picture alliance / dpa / Philipp Schulze)

Das melden mehrere Medien übereinstimmend. Van Bergen war in den 1950er und 60er Jahren eine der bekanntesten deutschsprachigen Filmschauspielerinnen. Sie wirkte in zahlreichen Kinofilmen mit, darunter "Der eiserne Gustav", "Das kunstseidene Mädchen" und "Wir Kellerkinder". Außerdem spielte Ingrid van Bergen im Fernsehen und am Theater. 1977 erschoss sie ihren Geliebten; wegen Totschlags wurde sie zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, von denen sie zwei Drittel absaß.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.