Gesellschaftlicher Einsatz

Damit werde Berbens Einsatz gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus gewürdigt, teilte der Deutsche Kulturrat mit. Die 75-Jährige erinnere mit Lesungen, Schulbesuchen, öffentlichen Diskussionen und Reden an die Verbrechen des Nationalsozialismus, trete für die Sichtbarkeit jüdischen Lebens ein und engagiere sich gegen Menschenfeindlichkeit.
Die Verleihung des Kulturpolitikpreises findet am 24. September in Berlin statt. Im vergangenen Jahr wurde die frühere Kulturstaatsministerin Grütters ausgezeichnet.
Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.