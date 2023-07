Juliette Mayniel in "Schrei, wenn du kannst" aus dem Jahr 1958 (picture alliance / United Archives / United Archives / Impress)

Wie italienische Nachrichtenagenturen berichten, starb sie im Alter von 87 Jahren. Zuvor hatte ihr Sohn sich in Sozialen Medien geäußert. Mayniel wurde 1958 durch den Film "Schrei, wenn du kannst" von Regisseur Claude Chabrol bekannt. Zwei Jahre später spielte sie in dem Film "Kirmes" an der Seite von Götz George.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.