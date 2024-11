Film und Fernsehen

Das Foto zeigt die Schauspielerin Karin Baal im Dezember 2014. Nun ist Baal im Alter von 84 Jahren gestorben. (picture-alliance / dpa / Xamax)

Wie ihre Familie der Deutschen Presse Agentur bestätigte, starb Baal bereits am Dienstag im Alter von 84 Jahren in Berlin. Die Schauspielerin war in den 50er Jahren mit dem Film "Die Halbstarken" bekannt geworden. Dort spielte sie, neben Horst Buchholz, die weibliche Hauptrolle. Der Film wurde ein Klassiker des deutschen Nachkriegskinos und Baal wurde als deutsche Antwort auf Brigitte Bardot gefeiert.

Danach war sie in etlichen Filmen wie "Das Mädchen Rosemarie" und Fassbinders "Berlin Alexanderplatz" zu sehen. Sie spielte auch in Serien wie "Die Schwarzwaldklinik" mit und war häufiger im "Tatort" zu Gast. Im Jahr 2018 wurde Baal für ihr Lebenswerk mit dem erstmals verliehenen Götz-George-Preis geehrt.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.