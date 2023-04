Die Schauspielerin Karin Gregorek (imago images / POP-EYE / POP-EYE / Ralf_U_Heinrich via www.imago-images.de)

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, starb sie im Alter von 81 Jahren in Berlin. Die Schauspielerin, die in Mecklenburg geboren wurde, war bereits zu DDR-Zeiten in Theater, Film und Fernsehen erfolgreich. Einem breiten Fernsehpublikum war Gregorek als Klosterschwester Felicitas Meier aus der ARD-Serie "Um Himmels Willen" bekannt. Sie hatte darüber hinaus Auftritte in den ARD-Krimis "Polizeiruf 110" und "Tatort".

