Wie ihre Agentin unter Berufung auf ihre Familie mitteilte, starb sie gestern im Alter von 83 Jahren in Heide in Schleswig-Holstein. Carstensen wurde vor allem durch ihre Rollen in Filmen des Regisseurs Rainer Werner Fassbinder bekannt. Außerdem arbeitete sie als Theaterschauspielerin an verschiedenen deutschsprachigen Bühnen, unter anderem in Hamburg, Bremen und Berlin. 2019 wurde sie mit dem Götz-George-Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

