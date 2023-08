Margit Saad starb im Alter von 94 Jahren. (IMAGO / Lindenthaler / IMAGO / B. Lindenthaler)

Nach Angaben ihrer Familie starb sie bereits am Montag im Alter von 94 Jahren in München. Einem breiten Publikum wurde Saad durch Rollen in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen bekannt. So konnte man sie etwa in "Peter Voss, der Millionendieb" oder "Hoppla, jetzt kommt Eddie" sehen.

