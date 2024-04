Hollywood-Trophäe

Schauspielerin Nicole Kidman mit Lebenswerk-Preis geehrt

Schauspielerin Nicole Kidman ist als erste Australierin in Hollywood mit dem Lebenswerk-Preis des renommierten American Film Institute ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde im Dolby Theatre in Los Angeles überreicht - dem Ort, an dem alljährlich die Oscars verliehen werden.