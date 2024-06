Ruth Maria Kubitschek. (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski)

Kubitschek spielte in den sechs Jahrzehnten ihrer Karriere in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen sowie Serien mit. Außerdem trat sie auf der Theaterbühne auf und wirkte in Hörspielen mit. Große Bekanntheit erlangte Kubitschek in den 80er Jahren in den Fernsehserien "Monaco Franze" und "Kir Royal". 2013 spielte sie in ihrem letzten Kinofilm mit - dem tragischkomischen Roadmovie "Frau Ella".

