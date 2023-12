Die Schauspielerin Sandra Hüller ist für einen Golden Globe nominiert (Archivbild). (picture alliance / dpa / Oliver Dietze)

Hüller wurde in Los Angeles für ihre Rolle in dem französischen Justizdrama "Anatomie eines Falls" als beste Darstellerin nominiert. Als bester nicht-englischsprachiger Film wurde neben "Anatomie eines Falls" auch "The Zone of Interest" aus Großbritannien nominiert. Auch hier spielt Hüller mit.

Die Golden Globes in insgesamt 27 Film- und Fernsehkategorien werden am 7. Januar 2024 vergeben.

