Bekannt aus Tatort

Schauspielerin Swetlana Schönfeld bei der Premiere von "UND DER ZUKUNFT ZUGEWANDT" in Berlin, 2019 (picture alliance / POP-EYE / POP-EYE / Christian Behring)

Sie starb nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren in Berlin. Schönfeld war viele Jahre Ensemblemitglied des Maxim Gorki Theaters in Berlin und des Berliner Ensembles. Sie spielte auch bei den Salzburger Festspielen und der Ruhrtriennale.

Ihre Film- und Fernsehkarriere begann sie bei der DEFA in der DDR. Seit den 1990er Jahren war sie in zahlreichen Film- und vor allem Fernsehproduktionen von "Soko Wismar" bis "Bettys Diagnose" zu sehen. Unter anderem verkörperte sie von 2008 bis 2012 die Mutter der Kommissarin Saalfeld im "Leipziger Tatort".

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.