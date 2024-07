Shelley Duvall (AP / Jean Jacques Levy)

Sie war 75 Jahre alt. Duvall wurde vor allem durch die Filme von Robert Altman in den 1970er Jahren bekannt, darunter "Nashville" und "Drei Frauen". Ihre berühmteste Rolle spielte sie an der Seite von Jack Nicholson in dem Horrorfilm "Shining" aus dem Jahr 1980. Später war sie als Fernsehproduzentin für Kindersendungen tätig. Dafür wurde sie zwei Mal für den Emmy Award nominiert. Mitte der 1990er Jahre zog Shelley Duvall sich weitgehend aus dem Filmgeschäft zurück.

